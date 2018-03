Inter, sull'obiettivo Bernard ci sono anche Siviglia e Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contratto con lo Shakhtar Donetsk è in scadenza il prossimo 30 giugno, con l'Inter da tempo al lavoro per metterlo sotto contratto senza versare alcuna cifra nelle casse degli ucraini. Tuttavia Bernard Anício Caldeira Duarte (25) ha registrato altre richieste, provenienti anche da Spagna e Inghilterra. Marca, infatti, scrive che l'attaccante brasiliano piace al Siviglia e al Chelsea. Per l'Inter, dunque, ci sarà un'agguerrita concorrenza da battere per assicurarsi il classe '92.