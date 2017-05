Inter, sull'obiettivo Zouma si inserisce l'Olympique Marsiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia si mette tra l'Inter e il Chelsea per Kurt Zouma. Secondo quanto riportato da L'Equipe in edicola stamattina, l'OM è pronto a dare a Rudi Garcia una squadra che possa competere almeno per la qualificazione alla Champions League. Il Chelsea sarebbe disposto a prestare il giovane difensore centrale, classe 1994, quest'anno sole 9 presenze in campionato. Nei giorni scorsi il francese è stato accostato all'Inter, al lavoro per ricostruire la squadra dopo una stagione da dimenticare.