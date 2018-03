Inter, sulla strada per l'Europa occhio alla trappola Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria e Inter si ritrovano a Marassi con un obiettivo comune, quello di conquistare un posto in Europa. Sembra un obiettivo difficile per la formazione blucerchiata, attualmente settima in classifica a meno tre dal Milan, mentre per l’Inter il quinto posto potrebbe suonare come una beffa. Dopo essere stata a lungo terza in classifica, la formazione nerazzurra rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions League, con la somma delusione di Luciano Spalletti e, soprattutto, di Suning.

Entrambe le formazioni hanno più di un motivo per vincere questa sfida. La squadra allenata da Marco Giampaolo arriva al match dopo aver perso inaspettatamente in casa del Crotone, anche in maniera abbastanza netta. Un ko che fa male, un’onta che dovrà essere lavata in questa sfida di cartello davanti al proprio pubblico. L’Inter arriva da due risultati relativamente positivi: 2-0 al Benevento, pur senza incantare, e 0-0 contro il Napoli a San Siro.

In mezzo un derby rinviato e tantissime voci di mercato, da De Vrij a Lautaro Martinez che appaiono sempre più vicini al sogno a centrocampo, con gli occhi puntati soprattutto su Vidal, Cristante e Barella. Mettendo da parte il mercato, ancora lontano, c’è da concentrarsi completamente su questa sfida. La Sampdoria ha dimostrato in più di un’occasione di essere avversaria tignosa e complicata da battere, soprattutto in casa. “La Champions passa dalla Samp”, ha avvisato Spalletti alla vigilia. Ed è realmente così. L’Inter dovrà svegliarsi al più presto per riacciuffare un treno che sembra allontanarsi a gran velocità.