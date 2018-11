Inter, tanti nomi per la difesa: ci sono anche Godin e Vertonghen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un acquisto per reparto. Questo l'obiettivo dell'Inter per le prossime finestre di mercato e per quel che riguarda la difesa sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport oltre a Joachim Andersen ci sono anche Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni, pensando di ringiovanire il reparto arretrato, mentre cercando un veterano le opzioni sono Diego Godin e Jan Vertonghen.