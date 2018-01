Inter, tentativo per Criscito per gennaio. Lo Zenit per ora resiste

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla redazione mercato di Sky Sport, l'Inter avrebbe compiuto nelle scorse settimane l'ennesimo tentativo per portare a Milano Domenico Criscito. Il difensore napoletano, che dei nerazzurri è ormai 'promesso sposo' da anni, è in scadenza a fine stagione con lo Zenit di Roberto Mancini, e non ha alcuna intenzione di rinnovare, dal momento che considera chiusa la sua esperienza russa a vantaggio di un ritorno in Italia. L'Inter avrebbe dunque provato ad anticipare il suo arrivo a gennaio, avviando dei discorsi al riguardo con il club di San Pietroburgo, ma i russi hanno opposto un secco 'no' alla cessione a prezzo di saldo del terzino ex Genoa, che resta in ogni caso nel mirino nerazzurro in vista dello svincolo a giugno 2018. Crisctito, classe '86, è stato allenato allo Zenit anche da Luciano Spalletti.