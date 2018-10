Inter, Thohir cede le sue quote a Suning: Steven Zhang sarà presidente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'indonesiano ai cinesi. E' in chiusura la trattativa per il passaggio delle azioni dell'Inter dalle mani di Erick Thohir a quelle del gruppo Suning, pronto a rilevale il 100% del club. Dopo quasi un anno di dialoghi ormai ci siamo e il businessman indonesiano incasserà una cifra vicina ai 200 milioni, facendo registrare una plusvalenza da addirittura 157 milioni. Non è detto che si riesca a chiudere entro il 26 ottobre, giorno dell'assemblea dei soci, ma non è in dubbio la cessione. E Steven Zhang diventerà così il nuovo presidente del club nerazzurra.