Inter, Thohir: "Dimissioni scelta difficile ma è ciò che dovevo fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir, ormai ex presidente dell'Inter ha parlato a Jawapos.com: "Il mio nuovo ruolo in politica? Ieri sera, a causa di questo duro compito, mi sono dimesso da presidente della squadra di calcio dell'Inter. Questo è il mio impegno, quindi lavoriamo seriamente. In effetti, è stata una scelta difficile, ma è ciò che dovevo fare. Comunque ho ancora delle azioni nel club nerazzurro. Ci si aspetta che i candidati e i volontari siano responsabili nel perseguire la vittoria". A riportarlo è Fcinternews.it.