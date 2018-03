Inter, Thohir sta con Spalletti: "Diamogli tempo, Champions possibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente dell'Inter Erick Thohir è tornato a pronunciarsi sulle sorti della squadra nerazzurra ai microfoni di Viva, confermando la fiducia a mister Spalletti: "Credo in quello che di buono Spalletti è riuscito a costruire, dobbiamo solo aspettare perché è il suo primo anno. Penso che i risultati sin qui siano stati positivi, ci vuole del tempo per costruire una squadra ma sono sicuro che potrà farlo. Champions? Non è ancora finita, se Dio vuole l'obiettivo è ancora possibile. Vedo Spalletti molto motivato, sa gestire bene le conferenze stampa. I giocatori credono ancora in lui".