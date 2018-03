Inter, torna forte l'idea Strootman. Ma si inserisce anche il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter non molla, scrive Tuttosport, l'obiettivo Kevin Strootman. L'olandese della Roma è obiettivo caldo della società nerazzurra ma occhio anche alle intenzioni del Milan. Potrebbe essere un'azione di disturbo, quella rossonera, ma la realtà è che entrambi i club avrebbero mosso i primi passi per prendere il centrocampista in estate. Il colpo, è chiaro, dipenderà dall'eventuale ingresso in Champions delle due società.