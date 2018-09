Inter-Tottenham, 0-0 all'intervallo: grande intensità da parte dei nerazzurri

Ottima Inter nel primo tempo della sfida contro il Tottenham, ma ancora nessun gol. Al pubblico nerazzurro i 6 anni senza Champions sono pesati e l’atmosfera elettrica carica i giocatori di Luciano Spalletti. Nei primi 20 minuti l’Inter la butta sul ritmo, ovvero l’arma principale del Tottenham. E gli uomini di Pochettino non sembrano in grado di trovare le giuste contromisure, almeno inizialmente. Poi, nella seconda metà di frazione, i caldi animi interisti si raffreddano e la partita torna su binari più ‘tranquilli’. Seppur i tempi di gioco restino ben più che accettabili. E l’Inter prova a cavalcare ancora l’incitamento del pubblico: prima con le scorribande di Politano, poi con le idee di Asamoah e Brozovic. Ma di palloni buoni, Mauro Icardi, ne vede davvero pochi. E così il primo tempo si chiude sullo 0-0, con l’Inter che ai punti ha comunque fatto meglio degli Spurs, pericolosi solo in un’occasione con Harry Kane.