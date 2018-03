Inter, trattative in corso con Bernard. Accordo definito con De Vrij

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter rimane sempre vigile su Bernard dello Shakhtar Donetsk: le trattative per portarlo a Milano proseguono, con la famiglia Zhang che viene tenuta costantemente informata anche sulla consistenza delle commissioni per l’affare, informa la Gazzetta dello Sport. Domenico Criscito rimane un obiettivo interessante sembra in tema di parametri zero: il terzino non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro (c’è il Genoa) e l’Inter resta interessata. L’alternativa, per la fascia sinistra, sarebbe Asamoah che sta trattando il rinnovo con la Juve e ascolta anche il Napoli. Tutto fatto invece per Stefan de Vrij: accordi già stipulati da entrambe le parti, si attende di definire gli ultimi dettagli per depositare il contratto.