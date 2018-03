Inter, tre incontri con De Vrij: c'è l'intesa anche sulle commissioni

© foto di Federico Gaetano

Stefan De Vrij e l’Inter, Sportitalia - attraverso il blog dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà - ribadisce che dovrebbe succedere un cataclisma per non vedere il difensore olandese, in uscita dalla Lazio, in maglia nerazzurra a partire dalla prossima estate. Dovrebbe esserci un dietrofront improvviso di Suning su un’operazione vantaggiosissima e di grande spessore, impostata da mesi e mesi. In queste settimane ci sono stati almeno tre incontri con l’Inter, si è parlato delle onerose commissioni, inizialmente da 6-7 milioni prima di un ridimensionamento delle condizioni. Che sono state accettate: non sono previsti altri summit semplicemente perché è tutto chiaro.