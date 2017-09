Inter, tris di rinnovi: Icardi, Vanheusden e Handanovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è al lavoro per prolungare i contratti di Mauro Icardi - con ritocco - e Samir Handanovic: Ausilio ne ha già parlato, come spiegato da Gazzetta dello Sport, con il nuovo procuratore Fali Ramadani, allungandolo almeno fino al 2019. Pronto, invece, un quinquennale per Zinho Vanheusden, difensore belga proveniente dalla Primavera.