Inter, tutto definito per Valero. La Fiorentina aspetta le parole del ragazzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Borja Valero e l'Inter. La Fiorentina attende il ritorno del giocatore in Italia prima dell'ultimo ok all'addio. La dirigenza aspetta che sia il ragazzo a prendersi la responsabilità dell'addio ma la sensazione è che sia tutto a posto e l'Inter vuole averlo per il ritiro di Riscone di Brunico.