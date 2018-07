Inter, tutto su Vrsaljko: Darmian e Zappacosta non convincono

© foto di J.M.Colomo

Il cerchio si stringe e l'Inter punta tutto su Sime Vrsaljko per il ruolo di terzino destro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport alla fine l'affare si farà e l'Atletico Madrid cederà alle avance dei nerazzurri. Servirà ancora un po' di tempo ma anche il giocatore aspetta di tornare in Italia per vestire la maglia del club milanese. Davide Zappacosta e Matteo Darmian non convincono fino in fondo e per questo il croato rappresenta l'obiettivo numero uno per la corsia destra della difesa di Spalletti.