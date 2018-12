Inter-Udinese, formazioni ufficiali: Perisic in panchina, c'è D'Alessandro

© foto di PHOTOVIEWS

Dimenticare la delusione dell'eliminazione dalla Champions League e riprendere subito la corsa in campionato, dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus. L'Inter di Luciano Spalletti riceve l'Udinese a San Siro a quattro giorni dall'1-1 contro il PSV Eindhoven, che è costato la retrocessione in Europa League. In campionato si passa da un bianconero all'altro: i friulani sono alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. Nicola schiera Musso tra i pali, con Stryger Larsen, Troost-Ekong e Nuytinck in difesa. Centrocampo a 5, formato da Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora e D'Alessandro, mentre in attacco c'è la coppia leggera De Paul-Pusseto, quest'ultimo preferito a Lasagna.

Spalletti risponde con un 4-3-3 molto offensivo. Davanti ad Handanovic giocheranno Vrsaljko, De Vrij, Skriniar ed Asamoah. In mezzo, ancora out Vecino, si rivede Joao Mario, schierato con Brozovic e Borja Valero. Davanti, a supportare Icardi, ci saranno Politano e Keita. Panchina per Ivan Perisic.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul.