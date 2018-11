Inter, un errore ciclico che non si può ripetere: il delicato compito di Spalletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Evitare il crollo. Non ci sono tanti altri obiettivi più importanti rispetto questo, quello principale, che Luciano Spalletti dovrà evitare per la sua Inter nella stagione in corso. Un mood che ha caratterizzato le ultime stagioni dei nerazzurri in negativo, devastando le aspettative che erano state create in fasi iniziali tutt’altro che da buttare via. Nel torneo in corso il cammino è stato verso, complice una preparazione atletica mirata a tenere alti i ritmi nella fase potenzialmente decisiva, ed assistita da un male tenuto alto dalla sequenza di vittorie. Il crollo di Bergamo ha però destato preoccupazioni non da poco, aprendo il baratro delle paure in cui l’Inter è troppo spesso sprofondata e nel quale invece non può cadere di nuovo se l’obiettivo è quello di costruire una solida credibilità nel futuro prossimo ed anteriore. Frosinone alla ripresa e soprattutto Wembley nel passaggio chiave europeo contro il Tottenham forniranno indizi eloquenti e non interpretabili rispetto all’affidabilità dei nerazzurri. Gli ingredienti ci sono tutti, assemblarli nella maniera corretta e sfornare il prodotto giusto, sarà compito di Luciano Spalletti.