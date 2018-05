Inter, un mese fa Joorabchian ha proposto Militao: i dettagli

È confermata la notizia riportata da UOL Esporte circa un interessamento dell'Inter per Eder Militao, difensore classe '98 del San Paolo che ha il contratto in scadenza nel gennaio 2019. Secondo quanto appurato da FcInternews.it, Kia Joorabchian, suo agente, l'ha proposto un mese fa ai nerazzurri, che due settimane dopo hanno mandato un osservatore a visionarlo dal vivo. Il giocatore piace, ma è extracomunitario e non convince fino in fondo, a tal punto che è ipotizzabile che la soluzione più probabile per il suo futuro sia la Premier League.