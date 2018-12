© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter e di quanto potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di Champions League. Passare il turno porta un triplice risultato ‘economico’: da una parte ci sono i 9,5 milioni garantiti per chi stacca il biglietto per gli ottavi, dall’altra i 2,7 milioni premio per ogni vittoria, ma anche un altro incasso importante in occasione della prossima sfida. Questa sera, contro il PSV, i quasi 67mila presenti valgono almeno 4 milioni di euro di incasso. Dunque, in caso di qualificazione si possono considerare ’garantiti’ altri 5 milioni per la sfida casalinga a eliminazione diretta. Facendo le somme, stasera ci sono in ballo 17 milioni di euro.