Inter, una volata verità che determinerà anche i piani del mercato

Dopo il Frosinone, l'Inter avrà un trittico di sfide (Tottenham, Roma e Juventus) che potranno dire molto di più sulla stagione in corso dei nerazzurri e degli obiettivi da poter conseguire. Anche in ottica mercato si tratta di una volata verità, perché nel caso in cui a gennaio la squadra di Spalletti dovesse trovarsi già agli ottavi di finale e magari a pochi punti dalla Juventus, potremmo aspettarci un gennaio di colpi di livello. Nel caso in cui invece, l'Inter dovesse trovarsi in Europa League e col quarto posto a rischio, il tecnico potrebbe doversi 'accontentare' di innesti utili ma non di primo piano. Un'idea che non piace a nessuno ma che resta saldamente nelle mani e nei piedi dei calciatori e dello staff interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.