Inter, Vanheusden avverte i nerazzurri: "Futuro? Io voglio giocare"

Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinho Vanheusden, difensore belga di proprietà dell'Inter in prestito allo Standard Liegi, è stato raggiunto dal sito francese Internazionale.fr al quale ha rilasciato un'intervista dove parla del suo impatto col mondo nerazzurro ma anche del suo presente e futuro:

Come ti sei sentito quando hai indossato la maglia dell'Inter per la prima volta?

"Ho provato un senso di orgoglio, perché è una delle maglie più belle e famose del mondo, e avere l'opportunità di indossarla è motivo di orgoglio ".

Come vedi il tuo futuro allo Standard e all'Inter?

"Questo è un problema che l'Inter deve risolvere, ma sarebbe giusto per me rimanere un anno in più per ottenere un'esperienza di gioco migliore rispetto a quella che otterrei restando in panchina a guardare all'Inter".

Cosa ne pensi della tua evoluzione?

"Sono nei piani, puoi solo fare esperienza giocando, e questa esperienza sarà necessaria per avere una possibilità di crescere all'Inter".

Vuoi che la tua carriera si sviluppi all'Inter oppure quella nerazzurra è solo una tappa?

"L'Inter è un grande passo avanti, e sto cercando di ottenere il livello necessario per poterci giocare un giorno".

Qual è il tuo undici dell'Inter ideale del presente e del passato?

"In quanto istituzione, l'Inter è più grande dei suoi giocatori , che sono solo un passo nella sua storia. Il club è più grande dei suoi giocatori, quindi per me, ogni giocatore che ha già indossato una maglia dell'Inter ha la sua importanza".

Con chi ti piacerebbe giocare?

"Non importa perché non ho nulla da dire a riguardo, l'allenatore deciderà cosa è meglio per la squadra".

Un messaggio ai tifosi interisti?

"Farò tutto ciò che potrò per poter giocare per questo club fantastico e glorioso, ma per questo devo ancora essere paziente e lavorare bene. Ma lo sono sempre, settimana dopo settimana".