Inter: Vanheusden, Longo e Manaj non rientreranno alla base

L’Inter dovrebbe salutare diversi giovani durante questa estate. La Gazzetta dello Sport fa sapere che il 18enne difensore Vanheusden ha finito la sua deludente esperienza allo Standard Liegi e sta spingendo per un nuovo prestito all’Oostende. Sul mercato c’è pure Longo (questa stagione a Tenerife). La punta Manaj verrà invece acquistata dal Granada, dove era in prestito. Il club spagnolo è di proprietà dalla Desports Group, holding cinese che possiede anche il Parma, una possibile destinazione per l’anno prossimo.