Inter, Vanheusden: "Non era il momento di andarmene da Milano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo gli impegni con la Nazionale Under21 del Belgio Zinho Vanheusden, centrale difensivo dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a voetbalprimeur.be circa la sua avventura in nerazzurro: "So che c'erano molti club interessati a me per il prestito, ma non ho ritenuto fosse il momento giusto di andare via. Ho chiaramente il sogno di esordire con la maglia nerazzurra in Serie A, ma so che sarà difficile. Per il momento gioco le mie gare con la Primavera di Stefano Vecchi e cerco di migliorarmi giorno dopo giorno lavorando duro con la prima squadra. Luciano Spalletti, il nostro nuovo allenatore, è davvero un tecnico eccezionale: spero di imparare molto da lui. L'Inter ha grandi giocatori e allenarsi dovendo affrontare gente come Mauro Icardi è un grande aiuto per crescere".