Inter, Varnier osservato speciale in vista dell'estate

SUSO RESTA AL MILAN, PER ROMAGNOLI SI SCATENA L'ASTA. INCONTRO BUFFON-AGNELLI PER DECIDERE IL FUTURO. INTER SU VRSALJKO. NIENTE JUVE PER BELLERIN: VUOLE IL BARCELLONA Gigi Buffon incontrerà il presidente Andrea Agnelli per fare un primo punto sul futuro prima della sosta per gli...