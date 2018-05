Inter, Vecino: "La Champions sarà una motivazione in più"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Col suo gol ha regalato all'Inter la Champions League. Queste le sensazioni di Matias Vecino ai microfoni di Premium Sport:

Primo anno e subito Champions:

"Sì, era il nostro obiettivo. Il gol è stato molto importante perchè mancava poco e stava scappando via, ma alla fine abbiamo raggiunto questo traguardo importantissimo per noi. L'Inter deve stare sempre in Champions".

Gol più importante della carriera?

"Sì, anche perché non ne ho fatti tanti".

Devi sempre giocare a Roma, visto che qui segni sempre:

"Sì, avevo anche segnato con la Fiorentina qui".

Avrete Champions e campionato, cosa cambierà?

"Sarà una cosa positiva, tutti vogliono giocare la Champions. Sarà una motivazione in più, poi chi gioca la Champions arriva primo o secondo in campionato".



Cosa significa l'Inter?

"Mi ha impressionato quanta gente segue la squadra, poi ho trovato un club di grandi dimensioni. La prima parte della stagione ho fatto bene, poi la pubalgia mi ha distrutto fisicamente. Ma ci tenevo a tornare per dare il mio contributo".



Pronto per il Mondiale?

"Sì, da martedì iniziamo la preparazione".