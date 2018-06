Inter, Vecino tra rinnovo e Premier: tre inglesi in lizza per l'uruguaiano

18.13 - L'ultima sfida di giornata vedrà di fronte Spagna ed Iran. Il CT ad interim degli iberici, Fernando Hierro, ha presentato così la sfida: "Dobbiamo dimenticare l'esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. Non possiamo vincere su quello che abbiamo fatto, malgrado...

LIVE TMW - Mondiali, day 7. Portogallo ok. Uruguay-Arabia Saudita 1-0

Borussia Dortmund, in arrivo Diallo. E Sokratis si avvia verso l'uscita

Tre Fiori, ecco Sossio Aruta per i preliminari di Champions

Siviglia, Muriel e Correa in uscita: incontrato l'agente nei giorni scorsi

Vinicius: "Barça e PSG su di me. Ma il Real è la scelta giusta"

Arsenal, parla Leno: "Felice e orgoglioso, non vedo l'ora di iniziare"

Real Madrid, ora Mayoral può partire: Levante in pole per lui

Siviglia, Arsenal su Banega. Ma l'argentino vuol restare in Spagna

In Spagna sicuri: Lenglet al Barcellona per 35 milioni

Shakhtar Donetsk, Bernard non rinnoverà il contratto

Balla il mercato attorno a Matias Vecino. Il centrocampista potrebbe prolungare il suo contratto con l'Inter, con il summit di ieri tra l'agente Alessandro Lucci e la dirigenza nerazzurra a Milano. Secondo Tenfield , in Uruguay, però, sull'ex giocatore della Fiorentina ci sarebbero Tottenham, Everton e Chelsea.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy