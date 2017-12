Inter, Vecino: "Vogliamo la Champions. Il ruolo? Cerco di adattarmi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dall'emittente uruguaiana Arco de Sport 890, il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, ha parlato così del suo primo anno in nerazzurro: "La squadra veniva da una serie di pessimi campionati e quest’anno l’obiettivo è quello di qualificarsi per la prossima Champions League. Siamo partiti molto bene".

L'uruguaiano si è poi focalizzato sul piano tattico, concentrandosi nel descrivere la posizione in cui si sente più a suo agio in campo: "Mi trovo bene nella posizione che ho occupato alla Fiorentina, perché giocavo a fianco di un partner più offensivo come Borja Valero. All'Inter gioco al fianco di Gagliardini che è più difensivo e permette a me e Borja Valero di giocare da 8 e da 10, così posso sganciarmi più in attacco. Però come mediano davanti alla difesa ho giocato sia in Nazionale sia qualche volta nella Fiorentina. Ma in ogni caso cerco sempre di adattarmi a posizioni diverse, ti fa crescere come giocatore".