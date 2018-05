Inter, Verdi per sostituire Rafinha. Nell'affare anche Lunin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dobbiamo stare attenti ai conti, il riscatto di Rafinha non è sostenibile". Con queste parole il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha salutato il giocatore preso in prestito dal Barcellona aprendo all'arrivo di un nuovo calciatore. In questo senso, secondo Premium Sport, Simone Verdi è già stato individuato come potenziale rinforzo con un investimento che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro magari inserendo nell'affare anche il giovane portiere Lunin. In alternativa piace anche Josip Ilicic dell'Atalanta.