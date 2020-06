Inter, verso l'ok per la permanenza di Moses. Per Sanchez domani call decisiva

vedi letture

Come riportato da Fcinternews.it, sono state risolte le controversie con i club inglesi per le estensioni dei calciatori in prestito fino al 30 giugno. L’Inter, nello specifico, può stare tranquilla sui fronti relativi a Victor Moses e Alexis Sanchez. Il Chelsea ha dato il via libera per il prolungamento del prestito del nigeriano fino al 30 giugno, mentre per il Nino Maravilla si sta trattando anche per la prossima stagione. Se ne riparlerà ad agosto inoltrato. Domani intanto ci sarà un contatto telefonico tra Inter e Manchester United per ottenere il definitivo nulla osta al prolungamento del prestito fino al 31 agosto. Una chance importante per l'ex Barça per giocarsi le sue carte e convincere l'Inter ad acquistarlo. Agenti e intermediari hanno lavorato fattivamente a queste soluzioni in settimana e dopo le schermaglie inglesi dei giorni scorsi è ritornato il sereno.