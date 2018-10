Inter, verso un derby da grandi. Modric resta solo fantacalcio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attesa verrà presto spezzata dal ritorno in campo. E dal ritorno del derby di Milano. Che qualcuno, giustamente, auspica sia di grande spettacolo e impatto emotivo. Tanti gol e tante emozioni, insomma, tra due squadre che si presenteranno al kick off nel miglior momento possibile. Alle sei vittorie di fila interiste, rispondono gli otto risultati utili consecutivi dei rossoneri. Ciò significa che vincerlo il derby, per Icardi e compagni, avrebbe un gusto ancora più succulento. Spalletti confida in D'Ambrosio, Vrsaljko e Brozovic, tutti e tre verso il pieno recupero grazie all'esenzione ottenuta dalle rispettive Nazionali. E domani si aggregherà al gruppo rimasto ad Appiano anche Asamoah. Il ghanese rientra a Milano senza neppure un minuto di gioco nelle gambe e, di questo, il tecnico non può che esserne felice. Come sempre dopo le soste, però, il tempo per prepararsi agli otto giorni di fuoco non sarà molto largo. Alla Pinetina potranno rispondere tutti presente soltanto giovedì. Non il massimo della vita considerando che l'Inter affronterà i cugini, il Barcellona e una Lazio in cerca di vendetta nel giro di niente. La buona notizia è che la rosa ha già ampiamente dimostrato d'essere all'altezza dei primi grandi impegni stagionali.

Tuttavia la sessione invernale di mercato non sembra essere troppo lontana. Chissà quindi che Ausilio non stia già pensando a qualcuno per completare il roster nerazzurro. Specie dopo essersi reso conto che il passaggio del girone di Champions League è tutto fuorché cosa impossibile. Naturalmente questo qualcuno non è Modric. A tal proposito, non serviva certo Guardiola per ricordare agli interessati che il tanto chiacchierato trasferimento del croato all'Inter mantiene i contorni di un fantacalcio creato a regola d'arte. A meno che, come detto e scritto innumerevoli volte, il giocatore non vada da Florentino Perez, faccia a faccia, con l'intenzione di chiedere la cessione senza riserve. E, anche in quel caso, gli sviluppi sarebbero tutt'altro che scontati. Per questo Ausilio difficilmente tornerà anche solo a ritenere fattibile un’eventuale apertura di trattativa. Detto questo di nomi in testa al ds nerazzurro ne girano parecchi in queste settimane. Gli stessi che, più o meno, monitorano anche in casa delle big italiane ed europee. Scenari potenzialmente molto interessanti ma, per il momento, meglio preoccuparsi del fatto che Icardi, protagonista assoluto in 18 delle ultime 19 partite con gol o assist, continui a farlo a partire da subito.