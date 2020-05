Inter, vicino il giovane Vagiannidis: poi verrà girato in prestito al Verona

L'Inter è vicina a mettere sotto contratto il giovane esterno greco Georgios Vagiannidis attualmente in scadenza di contratto con il Panathinaikos. Il classe 2001, seguito da tempo da parte dei nerazzurri, verrà messo sotto contratto per poi essere girato in prestito a un club "amico". In questo senso è l'Hellas Verona a essere in pole per il parcheggio del giocatore. A riportarlo è Tuttosport.