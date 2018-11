Inter, Vrsaljko: "Genoa ottima squadra, servirà concentrazione"

Partenza sprint dell'Inter, il Genoa vive un inizio horror. I nerazzurri sono in vantaggio sul 2-0 al 45': decidono per ora i gol di Gagliardini al 14' e Politano al 17'. La squadra di Spalletti ha sfiorato poi il tris ancora con Politano e poi con De Vrij. Ottima finora la prestazione...

Guai per l'ex Juve Nicklas Bendtner: condannato a 50 giorni di carcere

Tenerani: Fiorentina, le partite non sono tutte uguali e torna Batigol

Genoa, confermato Radu in porta: ballottaggio Pandev-Piatek

Torino, probabile conferma per l'undici visto con la Fiorentina

Lazio-OM, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Francia

Roma, senza De Rossi si punta su Zaniolo: Cristante in panchina

Scippo Suning al Milan: Cortesi fa il capo scout in Cina

Frosinone, i convocati per Parma: rientra Molinaro

Milan, i convocati per Udine. Torna Riccardo Montolivo

Torino, i convocati di Mazzarri per la Sampdoria

Napoli, attivazione a secco e lavoro nel tecnico nel day after l'Empoli

Parma, i convocati per il Frosinone: tornano Da Cruz, Grassi e Inglese

Sime Vrsaljko , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Genoa: “Il Genoa è un’ottima squadra, dobbiamo essere concentrati per portare a casa la vittoria perché con il Milan la formazione rossoblu ha giocato una partita dura. Dobbiamo essere al nostro livello, continuare questa serie positiva e giocare partita dopo partita”.

