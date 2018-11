Inter, Vrsaljko: "Oggi sarà una sfida dura, dobbiamo essere concentrati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di InterTv, Sime Vrsaljko ha commentato la sua sfida da ex contro il Genoa, in procinto di iniziare a San Siro: "Per me è una bellissima emozione giocare contro la mia ex squadra. Conservo bellissimi ricordi di quell'esperienza in Liguria: ho molto rispetto di loro, ma oggi sono un giocatore dell'Inter e sono felicissimo di indossare una maglia così importante. Nel calcio la cosa più difficile è confermarsi di partita in partita: secondo me siamo una squadra molto forte, siamo capaci di presentare un calcio molto importante. Oggi sarà una sfida dura: Ivan Juric sta facendo un buon lavoro, dobbiamo essere molto concentrati. Loro cercano di pressare alto: ho visto la loro prestazione contro il Milan, potevano anche non perdere".