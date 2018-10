Inter vs. Milan - Dubbi e riserve di lusso, tutte le possibili mosse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti e Rino Gattuso non hanno ancora sciolto tutti i dubbi relativi alle formazioni che stasera disputeranno il Derby della Madonnina numero 198. In casa nerazzurra i ballottaggi sono diversi: il primo riguarda il ruolo di terzino destro, con D'Ambrosio e Vrsaljko a contendersi la maglia da titolare. A centrocampo, invece, Vecino è recuperato ma potrebbe essere risparmiato per il Barcellona; al suo posto, il tecnico di Certaldo potrebbe lanciare Gagliardini, che non è stato inserito nella Lista Uefa. Tra i rossoneri l'unica incertezza è in difesa, sulla corsia destra, dove Abate e Calabria continuano il duello che ha premiato il campano nelle ultime due sfide di campionato.

Tanti dubbi, ma anche tante armi pronte ad essere sfoderate nel corso del match. Due nomi su tutti: Lautaro Martinez e Patrick Cutrone. L'attaccante argentino ha già zittito tutti coloro che avevano, un po' ingenerosamente e frettolosamente, paragonato il suo acquisto a quello di Gabigol. L'impatto è stato sicuramente positivo e Spalletti sa di avere a disposizione un elemento di grande valore e affidabilità già nell'immediato. Un dodicesimo di lusso, che può rivelarsi fondamentale per far saltare il banco nel secondo tempo. Un po' il ruolo che è chiamato a recitare l'azzurro, per aiutare Higuain nei momenti di maggiore difficoltà: determinazione e fame sono le sue qualità migliori e si sono già rivelate utili in due occasioni.

Non ci sono però solo gli attaccanti: da Laxalt a Keita, passando per Bakayoko, Castillejo, Candreva e Borja Valero, sono tanti i calciatori in grado di rendersi utili e recitare una parte importante nella sfida più sentita. L'obiettivo di ognuno è quello di conquistare la fiducia del proprio allenatore e scalare le gerarchie. Quale occasione migliore di un derby?