Inter vs. Milan - Ruolo per ruolo, tutti i duelli del Derby n. 198

© foto di Antonio Vitiello

È il giorno che la Milano calcisitca attende sempre con trepidazione, è una delle rivalità più belle e sentite nel panorama del pallone internazionale. Stasera, alle ore 20.30, andrà in scena il Derby della Madonnina numero 198, in un Giuseppe Meazza tutto esaurito. Inter e Milan vogliono tornare protagoniste in Italia e in Europa e per farlo devono partire dalla conquista della stracittadina, crocevia importante per il prosieguo della stagione: chi vince potrà giovare di una spinta emotiva straordinaria, chi perde rischia di cedere alla paura di vivere un'altra stagione anonima o fallimentare. Il destino delle due squadre è nelle mani dei 22 giocatori che scenderanno in campo. Undici duelli, ruolo per ruolo, che la redazione di Tuttomercatoweb.com ha analizzato per accompagnarvi nella grande attesa del match di stasera. Si comincia con i portieri, alle 10.15, per poi passare in rassegna, ogni quarto d'ora e fino alle 13, gli altri probabili protagonisti della grande sfida.