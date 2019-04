Inter, Wanda: "Saremo qui anche il prossimo anno. Non sono una strega"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Saremo qui anche il prossimo anno". Parola di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Intervistata da Verissimo, in una puntata che andrà in onda solo domani ma di cui sono già circolate diverse anticipazioni, ha parlato così sul momento dell'ex capitano dell'Inter: "Mauro continua a segnare. Lui va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno. Abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti".

Poi sul rapporto con la sorella di Icardi, Ivana.

"Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è anche lui un calciatore. Mauro è un grande uomo. Mi sono innamorata della persona e non del personaggio. Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo. Ha capito come si fa a diventare un personaggio".