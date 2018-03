Inter, Wanda su rinnovo Icardi: "Ogni giorno vale di più. Siamo sereni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del futuro del giocatore: "Non posso prevedere cosa accadrà, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l'Inter tra i grandi club. Rinnovo da fare in silenzio come dice Ausilio? Mauro fa rumore in campo, dove deve fare rumore. Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio la battuta: ogni giorno che passa vale sempre di più. Ma c'è serenità, nessuna tensione. Ritocco verso l'alto? Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere. Ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre".