Inter, weekend al contrario. Ora le risposte, anche in chiave mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto invariato, con una giornata in meno. Bene per le romane e male per l’Inter. Questo il sunto di un weekend che avrebbe dovuto dare altre indicazioni, in virtù dello scontro diretto proposto dal calcio capitolino, e che ha invece raccontato una nuova puntata di psicosi nerazzurra ancora lontana dal poter essere considerata una realtà affidabile del calcio italiano ad alti livelli. Carenze strutturali troppo evidenti nel momento in cui le assenze intaccano l’undici reperito come quello base. Questo il nodo che l’Inter dovrà essere in grado di sciogliere in vista della sessione dei trasferimenti estiva, magari evitando di investire su giocatori che non si rivelano poi all’altezza della situazione come troppo spesso accaduto in passato. Da questo punto di vista, è da encomio il lavoro impostato dal direttore sportivo Piero Ausilio, tra investimenti programmati ed acquisti a parametro zero impostati, impossibile contestare qualche scelta a bocce ferme tra Lautaro Martinez, De Vrij ed Asamoah. La discriminante starà allora nelle scelte della proprietà, troppo spesso influenzate da fattori esterni e quasi mai affidate a chi vive ed alimenta il polso nerazzurro e milanese durante tutto l’arco della stagione. Errori dai quali Suning, e di riflesso l’Inter, dovranno dimostrare di avere tratto insegnamenti virtuosi.