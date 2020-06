Inter Women, la strategia del club nerazzurro per arrivare (e rimanere) al top

vedi letture

L'anno scorso ha demolito la concorrenza per la promozione immediata in Serie A, partendo da ciò che fino a quel momento era stata la selezione femminile non ufficialmente interista. Quest'anno le women dell'Inter, già sotto l'egida del club di Suning che ne ha ufficializzato brand e appartenenza, con un nuovo allenatore che è Attilio Sorbi, hanno invece fatto fatica a imporsi pure nella massima serie. Dove altri club, va sottolineato, spadroneggiano grazie alle precedenti acquisizioni di società già presenti e competitive da anni in Serie A. Il 9 giugno la comunicazione ufficiale dello stop definitivo del torneo e allora dritti verso la prossima stagione. Con il cuore e, ovviamente, la programmazione necessaria per compiere un ulteriore step. Niente rivoluzioni per le ragazze nerazzurre, l'idea è quella di continuare a crescere sulla base di quanto fatto nel corso di questa prima, vera annata per l'Inter versione "rosa". Tante giocatrici sono molto giovani e prodotte nel vivaio di casa: sicuramente avranno l'occasione di crescere al fianco di altre più esperte anche in arrivo dal mercato. La linea rimane chiara: mix di talento ed esperienza per un percorso di crescita graduale e, soprattutto, solido. Solo così, in fondo, si può arrivare in alto per restarci a lungo.