Inter, Young: "Ho sempre creduto in me, altrimenti non avrei avuto una carriera così"

Grande protagonista della vittoria dell'Inter a Bergamo, il nerazzurri Ashley Young ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo iniziato forte, volevamo assolutamente ottenere i tre punti e ci siamo riusciti, siamo molto contenti. Nella mia carriera c'è sempre stato scetticismo su di me, ma io ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, se non fosse così non avrei avuto questa carriera. È importante non aver subito gol nelle ultime gare, anche in vista dell'Europa League. Se riesci ad ottenere un clean sheet puoi sempre cercare di andare a segnare".