Inter, Zanetti: "Con Nedved c'è grande rispetto, siamo in contatto"

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Znamzpravy , in cui ha parlato anche del rapporto con Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus: "Ci conosciamo bene, ci siamo incontrati in molte partite sul campo durante le nostre carriere. Siamo in contatto ora, entrambi lavoriamo rispettivamente nella gestione di Inter e Juventus. Ci rispettiamo molto”, riporta Fcinternews.it.