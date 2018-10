Inter, Zanetti: "Due finali e il Barça i momenti migliori in nerazzurro"

ESCLUSIVA TMW - Ag.Biraghi: “Scritta pagina di storia. Ora i viola in Champions”

Barcellona, per Vermaelen guaio al bicipite femorale: verso un lungo stop

Le pagelle della Polonia - Reca in difficoltà. Mai in partita Lewandowski

Nations League, Lega C: cade l'Albania in Israele, poker Montenegro

Francia, problemi al piede destro per Thauvin: salta la Germania martedì

Chelsea-Hazard, in settimana summit per il rinnovo: la situazione

Polonia, Milik: "Non ci sono scuse, l'Italia ha giocato meglio"

Polonia, Lewandowski: "Creato poco per vincere. Dobbiamo migliorare"

Polonia, Glik: "Dobbiamo fare di tutto per rinascere come Nazionale"

Tottenham, Dembele ha deciso: a giugno andrà in Cina

Barça, infortunio al bicipite femorale per Vermaelen: out 6 settimane

Vidal: "Dopo il Barcellona mi piacerebbe giocare in Messico"

Liverpool, Moreno ha deciso: non rinnoverà il contratto. Addio a giugno

Francia, Giroud: "Non voglio lasciare la Nazionale, ma parlerò con il CT"

Il Man United non è in vendita: stoppato il Principe ereditario arabo

Benfica, no al Monaco per J. Felix: rinnovo e clausola da 120 mln

La finale di Coppa UEFA vinta con la Lazio nel 1998, poi le semifinali di Champions League contro il Barcellona e la finale con il Bayern Monaco del 2010. Sono questi i tre momenti europei finiti nel cassetto dei ricordi di Javier Zanetti , che ai microfoni di Uefa.com motiva così le sue scelte: "Nella finale vinta a Parigi in Coppa Uefa mi ricordo il gol che ho fatto: bello e importante, soprattutto perché ci ha permesso di vincere la Coppa. Le due semifinali di Champions League contro il Barcellona sono state un momento unico, dove abbiamo affrontato la squadra più forte. Il terzo momento è la finale di Madrid, soprattutto quando devo sollevare il trofeo: nella mia faccia e nella mia espressione ci sono tutti gli anni passati all'Inter".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy