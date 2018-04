Inter, Zanetti: "Ieri grande prova. Juve? Pensiamo prima al Chievo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, tramite Inter TV s'è complimentato con la squadra per il 4-0 conquistato ieri a San Siro contro il Cagliari: "E' arrivata una vittoria importante con una prestazione altrettanto importante. La squadra sta offrendo ottime prove da tempo, al di là dei risultati. Ci tiene tantissimo a tagliare il traguardo Champions. A Verona non sarà facile come in ogni gara del calcio italiano. Bisogna preparare la sfida al meglio come fa sempre lo staff di Spalletti. Tutte le partite ora sono fondamentali. Di certo ci sono i presupposti per vincere anche con il Chievo visto il lavoro della squadra. La Juve? Pensiamo prima al Chievo, poi ci sarà il tempo di preparare tutte le altre partite".