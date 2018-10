Inter, Zanetti: "Importante arrivare al Camp Nou con sei punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby, la grande sfida di Champions League contro il Barcellona. Javier Zanetti, vice president dell'Inter, introduce ai microfoni di Rai Sport per 'La Domenica Sportiva' il match del Camp Nou per un'intervista che andrà in onda in formato integrale questa sera: "Gara decisiva? Direi importante. Affrontiamo una grande squadra come il Barcellona, arrivarci con sei punti per noi era fondamentale. Ce la giocheremo. Una sfida così credo che il mister e i ragazzi la prepareranno al meglio, molto attenti e concentrati. Loro hanno gente che può fare la differenza in qualsiasi momento, specie nel loro campo dove ci sono tanti spazi e il possesso palla è la loro forza".