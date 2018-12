Inter, Zanetti: "Marotta? Per lui parla la sua carriera da dirigente"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a margine di un incontro con i tifosi presso la libreria Mondadori di Piazza Duomo: "Una tappa importante, in cui provo ad aiutare la società ad aumentare i ricavi affinché la parte sportiva possa arrivare a costruire una squadra sempre più competitiva. Ritengo sia importante per me avere una visione a 360 gradi. In tanti pensavano sarei diventato allenatore o che mi sarei dedicato solo alla parte sportiva, ma voglio avere una visione diversa. Marotta? Per lui parla la sua carriera: è una persona competente che si integrerà con un gruppo di persone che vuole fare il bene dell’Inter".