Inter, Zanetti: "Ronaldo stimolo per migliorarsi. Noi abbiamo altri obiettivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha analizzato la vittoria della Francia sul Belgio a Balalaika, in onda su Canale 5: "È stata partita equilibrata, decisa da una palla inattiva. La Francia ha fatto meglio del Belgio ed è arrivata in finale. Sono un grande gruppo, che ha dimostrato tutto il suo valore. Ronaldo? Arriva un patrimonio del calcio mondiale nel nostro campionato, con un impatto anche economico, chissà quanto verrà seguita in tutto il mondo la Serie A. È uno stimolo per migliorarsi per tutte le squadre. Stiamo parlando di un grande campione, un grande professionista. Per quello ha dimostrato nella sua carriera non avrà nessun problema. Noi abbiamo altri obiettivi, siamo contenti della campagna acquisti che stiamo facendo. Il nostro obiettivo è tornare competitivi già l'anno prossimo".