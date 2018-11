Inter, Zanetti: "Vittorie in semifinale col Barça sono state incredibili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento amarcord per Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Sul sito della Uefa, lo storico capitano nerazzurro ricorda i suoi tre momenti più belli nelle competizioni europee: "Il primo fu sicuramente la vittoria della Coppa Uefa nel '98, quando segnai anche un gol. Come secondo dico le due semifinali contro il Barcellona, perché vincere contro la squadra più forte fu qualcosa di incredibile. E per terzo quando ho sollevato la coppa, un momento unico".