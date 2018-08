Inter, Zhang: "Felici di continuare insieme a Spalletti"

Atalanta, Barrow: "Bergamo l'ideale per me.Voglio segnare 15 gol"

Roma, Di Francesco: "Nulla è deciso per lo scudetto, anche con CR7"

Napoli, De Laurentiis: "Non comprerò attaccanti. Lavoriamo sul portiere"

Parma, proposto El Yamiq per la difesa: è in uscita dal Genoa

SPAL, inserimento su Acquah: l'Empoli resta però in vantaggio

Parma, il Livorno su Di Cesare ma il giocatore non è convinto

Juventus, dall'Inghilterra: entro venerdì possibile offerta per Rabiot

Sassuolo, Frattesi vicino al Perugia: affare in dirittura d'arrivo

SPAL, vicino il ritorno di Bonifazi in prestito dal Torino

Pres. Villarreal: "Castillejo? Speriamo di risolvere tutto in poco tempo"

Peccenini: "Schick può far fare il salto di qualità alla Roma"

Un post condiviso da Steven Zhang (@stevenzhang91) in data: Ago 14, 2018 at 8:21 PDT

Steven Zhang , figlio di Zhang Jindong (patron dell'Inter), ha commentato sul sito ufficiale del club nerazzurro il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2021: "Nel centodecimo anno della storia nerazzurra abbiamo preso decisioni importanti per mettere il Club sulla strada giusta e oggi, all'inizio di una nuova stagione, vogliamo fare un altro passo rafforzando ulteriormente il nostro legame con Luciano Spalletti. L'anno scorso Spalletti e i suoi collaboratori hanno fatto crescere la squadra, riportando l'Inter sul palcoscenico europeo più prestigioso. Il risultato raggiunto testimonia il duro lavoro e l'impegno che il nostro staff tecnico ha sostenuto durante tutta la stagione. Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti e di continuare insieme il viaggio che abbiamo iniziato con l'obiettivo di costruire una delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale. L'accordo raggiunto conferma la massima fiducia nel suo lavoro e la solidità del progetto sul lungo termine".

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy