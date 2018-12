© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter in vista della sfida di questa sera contro il PSV Eindhoven, che deciderà le sorti europee dei ragazzi di Luciano Spalletti. Steven Zhang ieri sera s’è affacciato ad Appiano, ha cenato con la squadra, ha scherzato con i dirigenti, il solito infuso di positività. Magari anche quella solita frase, con cui Zhang accompagna i giocatori prima di ogni partita di Champions. Funziona così, in Europa più che in campionato. In tutte le gare ha espresso lo stesso concetto: “Enjoy your game”. Divertitevi, gustatevi la serata, senza le pressioni quotidiane della Serie A perché la Champions è un’altra storia.