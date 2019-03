© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro il Milan: "È sempre speciale, voglio congratularmi con la squadra e con l'allenatore. Sapevamo che il Milan era una squadra forte, ma avevamo giocato giovedì. Abbiamo lottato e spinto per cercare la vittoria. Prima di tutto sono stati bravi i ragazzi, non è possibile dopo 48 ore giocare in questo modo. Spalletti è riuscito a sfruttare il potenziale della squadra, è questo vuol dire che ci stiamo allenando bene anche per la risposta dal punto di vista fisico. L'Inter è una famiglia, dobbiamo portare nella squadra un'energia positiva. Se siamo positivi le cose vanno bene. Lottiamo in qualsiasi situazione fino all'ultimo minuto".